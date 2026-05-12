eスポーツは“本物のスポーツ”になれるのかどうか。長年にわたって喧々諤々の議論が巻き起こっているものの、いまだこの問いに対する結論は出ていない。今回はとくに興行性という基準に着目し、eスポーツの現在地を探ってみたい。 （関連：【写真あり】「第20回アジア競技大会」に出場するeスポーツ選手団のメンバー） ■第20回アジア競技大会で2回連続のeスポーツ採用へ 最近大きな