クルーズ船内での集団感染が疑われている、ハンタウイルス。感染者に関する連日の報道に不安を感じている方もいるかもしれません。ハンタウイルスとは、一体どんなウイルスなのか。その感染力や、私たちに必要な心構えについて、専門家に聞きました。 【写真を見る】【ハンタウイルス】感染力は、注意点すべきことは…専門家に聞く必要な心構え「野生動物はどんな病原体を持っているかわからない」【岡山】 ハンタウイルス