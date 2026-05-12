原 由子のスペシャルインタビュー『はらゆうこを語るひととき』が、サザンオールスターズの公式WEBメディア『サザン・タイムズ』で公開された。 （関連：原 由子、春の鎌倉に広がる歌の旅路幻想的な演出と豪華な布陣でソロ45周年の歴史を刻んだ夜） 原 由子は1981年4月21日、シングル『I Love Youはひとりごと』、アルバム『はらゆうこが語るひととき』でソロデビュー。2026年4月21日にソロデビュ