ロンドンで開催されたBAFTAテレビ賞の会場は、まるで「タイムターナー（逆転時計）」が使われたかのような魔法のような空間に包まれた。新旧の『ハリー・ポッター』スターたちが一堂に会し、ファンを熱狂させたのだ。 世代を超えたマルフォイ家の邂逅レッドカーペットで最も注目を集めたのは、オリジナル映画シリーズでルシウス・マルフォイを演じたジェイソン・アイザックスと、HBOが手掛ける新アダプテーション版で