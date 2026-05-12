Hulu（フールー）にて独占配信中の海賊アドベンチャー『サンドカン -英雄の目覚め-』シーズン1。このたび、最新技術を駆使した制作過程の裏側が明らかになるメイキング映像が公開された。 『サンドカン -英雄の目覚め-』メイキング映像公開！イタリア人作家エミリオ・サルガリによる海賊冒険活劇小説「Sandokan」は、1963年に映画『サンドカン総攻撃』のタイトルで映画化され、さらに1976年に放送されたテレビシリーズ