元プロ野球選手の糸井嘉男（44）が5月11日、Instagramを更新。香港を訪れた際のプライベートショットを公開し、その近影がネットで大きな話題になっている。 【画像】山本由伸、帰国中の空からサプライズ？古巣への“粋な投稿”にファン胸アツ「最高かよ」「愛しさしかないやん！」 投稿されたのは、高層ビルを背景にしたプールサイドで、水着姿の糸井らが満面の笑みを浮かべる集合ショットだ。筋骨隆々の男