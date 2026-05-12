おととし、山形県三川町の住宅に侵入して女性を殺害したとして、一審で懲役１７年の実刑判決を受けた男の控訴審がきょう、仙台高等裁判所で始まりました。 【写真を見る】三川町90女性殺害事件の控訴審弁護側は「事実誤認」「殺意認められず」検察側は「控訴棄却を」裁判は即日結審（山形） 弁護側は、一審の判決には事実誤認があり殺人罪は認められないなど主張しました。 住居侵入や殺人などの罪に問われているのは、三