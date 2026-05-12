北中米ワールドカップに出場する日本代表のメンバーが、５月15日に発表される。本稿では、フリーライターの元川悦子氏に選出26人を予想してもらった。――◆――◆――５月15日の北中米ワールドカップ日本代表メンバー発表まで、あと３日と迫ってきた。そのタイミングでショッキングな出来事が起きた。３月のイングランド戦で決勝ゴールを叩き出した三笘薫（ブライトン）が、９日のウォルバーハンプトン戦で負傷。左太ももを