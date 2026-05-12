フライブルクは今夏の移籍市場でブレーメンに所属するU−21ドイツ代表GK長田澪（ミオ・バックハウス）の獲得に興味を示しているようだ。12日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が報じている。現在22歳の長田は、日本人の母とドイツ人の父を持ち、幼少期を日本で過ごした経歴を持っている。川崎フロンターレの育成組織やU−15日本代表でもプレーした後、生まれ故郷のドイツへ戻ると、ブレーメンの下部組織に加入した。2023−24