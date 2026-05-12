Ｊリーグは５月12日、MUFGスタジアム（国立競技場）で６月13日に開催する「ＪリーグオールスターDAZNカップ」で出場選手が着用するユニホームデザインを発表した。Ｊリーグの公式サイトによれば、本大会のオフィシャルユニホームパートナーである株式会社ユニクロが、百年構想リーグの６つの地域グループ（J１のEAST、WEST、J２・J３のEAST-A/B、WEST-A/B）で構成されるそれぞれのオールスターチームに、フィールドプレーヤー