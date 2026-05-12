【その他の画像・動画等を元記事で観る】 イタリア・ローマを代表するラグジュアリーブランド フェンディ（FENDI）は、ブランドアンバサダーを務めるアーティストで俳優の目黒蓮を起用したスペシャル企画「JOURNEY - “旅路”」第2弾のムービーを公開する。 ■スペシャル企画「JOURNEY - “旅路”」第2弾のムービーが公開 101年目というあらたな世紀へ向けて歩みを進めるメ