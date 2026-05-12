【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46の17thシングル「Kind of love」のTYPE-A、Bに収録される特典映像『日向坂46 五期生「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」』のダイジェスト映像がYouTubeで公開された。 ■公演は「好きを超えろ」をテーマに実施 『新参者』は、坂道シリーズの各グループの新人たちによるライブで、2025年11月に日向坂46は五期生10人で全10公演を駆け抜けた。