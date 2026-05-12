【その他の画像・動画等を元記事で観る】 月に1回、金曜日の夜に放送中の『松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD』（ニッポン放送）。5月15日の放送回は、タレントの上沼恵美子がゲスト出演する。 ■上沼恵美子「こんなん夢やな、夢です！」 1971年に姉妹漫才コンビ「海原千里・万里」の海原千里としてデビューし、代表曲「大阪ラプソディー」をはじめ歌手としても活動。コンビを解散したのち、現在はタ