ウソの土地の契約で取引先から現金をだましとったなどとして、不動産仲介業者の元社員の男が逮捕されました。詐欺などの疑いで逮捕されたのは、住友不動産ステップ元社員の男（34）です。警察によると、男は2024年、取引先の会社役員の男性に対し、「東千田町の土地が売りに出る」などとウソを言い、架空の契約書を作成、手付金として現金400万円をだまし取るなどした疑いです。調べに対し容疑を認めています。男は契約書を提出す