来年8月、北海道で全国和牛能力共進会、和牛オリンピックが開かれます。前回の大会で、優秀な成績を収めた曽於地区では、12日、肉用牛の生育状態を審査する共進会が開かれました。曽於市の中央家畜市場で開かれた畜産共進会。曽於地区の畜産業を発展させようと、JAそお鹿児島などが毎年春と秋の2回開いています。共進会には、8つの町の品評会を勝ち抜いた肉用牛74頭が集まり、発育の状態や脂質全体のバランスが審査されました