新上五島町で11日、52歳の男が親族の女性を包丁で複数か所切りつけたとして、殺人未遂の疑いで逮捕されました。 男は「殺すつもりで切りつけた」と容疑を認めているということです。 逮捕されたのは、新上五島町の無職 中村真司容疑者(52)です。 中村容疑者は11日午後7時頃、同居する50代の親族の女性の頭や背中を、包丁で複数か所切りつけるなどして殺害しようとした疑いです。 警察や消防によりますと、女性