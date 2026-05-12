2026年5月12日、韓国メディア・YTNは、ソウルで昨年、日本人観光客の母娘を死傷させた飲酒運転事故を巡り、裁判所が加害者の30代の男に懲役5年の判決を言い渡したと伝えた。記事によると、ソウル中央地裁は危険運転致死傷罪などに問われていた男に対し、「取り返しのつかない結果が生じた」として懲役5年の実刑判決を下した。事故は25年11月、ソウルの繁華街、東大門駅近くの交差点で発生した。男は酒を飲んだ状態で車を運転し、横