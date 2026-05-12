中国北東部にある大興安嶺の密林では初夏が近づき、年に一度のトナカイの出産シーズンを迎えています。内蒙古自治区フルンボイル根河市オルグヤ・エベンキ民族郷に住む使鹿エベンキ族は、エベンキ族の中でもトナカイを遊牧することから名付けられた分派で、「中国最後の狩猟部族」と呼ばれています。使鹿エベンキ族は代々、大興安嶺の密林で生活し、狩猟とトナカイの飼育で生計を立てており、中国国内で今でも唯一トナカイを飼育し