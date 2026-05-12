news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「JR東海道線の車内で“スプレー噴射”16歳を逮捕」についてお伝えします。◇10日、神奈川県を走るJR東海道線の車内でスプレーのようなものが噴射された事件。川崎駅で乗客がのどの痛みを訴え、1歳の女の子を含む家族3人が病院に搬送されました。警察によりますと、この事件をめぐり12日、東京・大田区の16歳の少年が逮捕されました。少年は、JR横浜駅に停車中の東海道線の車内