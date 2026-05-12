横浜市の路上で泣いていた迷子の男の子を自宅まで送り届けた男子高校生に、警察が感謝状を贈りました。神奈川県警・瀬谷警察署から感謝状を贈呈されたのは、横浜隼人高校3年の湯浅一真さん（17）です。湯浅さんは先月、帰宅途中に路上で泣いている4歳の男の子に気づいて声をかけ、男の子の自宅まで送り届けたといいます。交通量が多い道路で1人でいる男の子に違和感を覚えたということです。横浜隼人高校湯浅一真さん（17）「（