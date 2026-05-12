10日、高知・南国市の公園に響いた叫び。「運動して痩せると約束したのに、全く運動せずぶくぶく太ってごめんなさーい！」「いつもスマホやめてって言われているのにやめなくて、ごめんなさい！」など、誠心誠意の「ごめんなさい」。南国市の後免町（ごめんまち）を“謝罪の聖地”としてPRしようと、その名も「ごめんな祭（さい）」が行われました。“叫ビスト”たちが、それぞれの「ごめんなさい」を叫びます。野球部の少年は、お