南極の平和利用や環境保全などを議論する南極条約協議国会議の開会式が１２日、広島市の広島国際会議場で行われた。３２年ぶりの国内開催となった会議には、４４か国の政府関係者や研究者ら約４００人が参加。会期は２１日までで、南極で急増している観光客の規制や、絶滅が危惧されるコウテイペンギンの保護策などの協議が本格化した。広島市の松井一実市長は開会式のあいさつで、「南極という共通の財産をいかに守るかの議論