Mリーグ機構は「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ、5月12日の第1試合に出場する4選手を発表した。現在、首位のBEAST Xと2位のKONAMI麻雀格闘倶楽部は、わずか3.5ポイント差の大接戦。このままマッチレース状態になるか、それとも他の2チームがこの戦いに割って入るか。【映像】マッチレースか、それとも再び大混戦か ファイナル残り3日！（中継）前日、BEAST Xはトップ・ラス、KONAMI麻雀格闘倶楽部はラス・トップ