「おっと危ない」夜の散歩をしていると、アスファルトが盛り上がっているところに気づかず、足を引っ掛けてコケそうに。ヒヤヒヤものです。何があるか分からないですし、いつか大怪我するかもと不安になり、Link-Nの「ランニングライト 」を買って対策することにしました。10歩先を照らして危険回避洋服の襟にクリップで挟むだけで取り付け完了。クリップの力もかなり強く、厚手の洋服にもしっかり掴まってくれます。走ってみても