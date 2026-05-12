「春だからか？？いっぱい落ちてる」 そんなコメントとともに1枚の様子が投稿されると、「わ～い！拾いに行こう」「えっ？こんな所に？」と、11.1万表示を突破する大反響となりました。 【写真：暖かい春、ふと『床』を見ると…猫たちの『微笑ましい様子』】 2匹も落ちていました Xアカウント「亀ぽま （@himaritomugi）」さんが投稿したのは、おうちのフローリングを写した1枚の様子。奥にはダイニングセット