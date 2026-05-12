パリ五輪・バドミントン女子ダブルスで銅メダルを獲得した松山奈未選手（27）が2026年5月9日にインスタグラムを更新し、大けがで手術した膝の経過を報告した。松山選手は、パリ五輪でも組んだ志田千陽選手（29）との「シダマツ」ペアを25年8月で解消し、11月からは緑川大輝選手（25）と混合ダブルスに挑戦している。26年3月29日のベトナムIC決勝戦で負傷・途中棄権し、帰国後に「左膝前十字靭帯損傷」と「内側側副靭帯損傷」の診断