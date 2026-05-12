レースゲーム「Forza」シリーズの公式総合フォーラム「Forzaフォーラム」が、2026年6月30日をもって20年の歴史に幕を下ろすことが分かりました。今後は「Forzaフィードバックポータル」という新しいプラットフォームでフィードバックを受け付け、コミュニティの運営はSteamフォーラムとDiscordチャンネルに主軸を移すとのことです。Forza Forums Closure - Farewell | June 2026 - Welcome to Forza / Announcements - Official Fo