7月4日に開業36周年記念イベントホテルリマーニ（提供画像） 岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓の「ホテルリマーニ」は7月7日の七夕の日に開業36周年を迎えます。それに合わせ、ホテルは7月4日に屋外のプールサイドで特別イベント「願いを灯す、七夕の夜」を開きます。 ホテルリマーニによりますと、午後7時45分ごろからシャボン玉ショーを、午後8時15分ごろから約1分間、花火を打ち上げるというこ