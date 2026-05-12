映画『マンボーグ』『ザ・ヴォイド 変異世界』『サイコ・ゴアマン』などを手掛けてきたカナダ出身の鬼才スティーヴン・コスタンスキ監督の最新2作品『フランキー・フリーコ』『デスストーカー』が、7月3日より全国順次公開されることが決定。あわせて、日本版メインビジュアル、特報映像、場面写真18点も一挙解禁された。【動画】コスタンスキ監督ならではの世界観『フランキー・フリーコ』『デスストーカー』特報カナダの過激