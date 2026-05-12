東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の13日の天気をお伝えします。12日夜は大気の状態が不安定となり、天気の急変に注意が必要です。 【13日の天気】13日の朝までは雲が残りますが、日中は日差しが戻りそうです。天気の崩れはなく、洗濯日和となるでしょう。 【13日の気温】最高気温は25℃前後と夏日が続きそうです。ただ13日は湿度が高くなるので、さらに蒸し暑くなりそうです。水分をこまめ