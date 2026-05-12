大自然の中で、ゲストのメンタルデトックスを目指す「野営ヒューマンドキュメント」『東出昌大の野営デトックス』（朝日放送テレビ）の初回（#1、2）がABEMAで配信中。ゲストには、新日本プロレス所属のウルフアロンと、スターダム所属のフワちゃんが登場した。【写真】プロレスで活動再開のフワちゃん、売れっ子芸能人友だちら観戦に感謝「大切なズッ友のみんなたち」この番組は、5年前から都会の喧騒を離れ、山奥に移住した