ダンサー・振付師のNOSUKEが8日、都内で開催された「NOSUKE -Team"S"pecial- PRESENTS ダンエク」 発売記念お渡し会に登場。作品のこだわりや、ファンへの感謝を語った。【写真】ファンの前でポーズを決めるNOSUKE「NOSUKE -Team"S"pecial- PRESENTS ダンエク」は、NOSUKE考案のダンスエクササイズ“ダンエク”MOOK。「anan」本誌での約半年にわたる人気連載が見やすくなって再収録された。 気になる部位に効くMOOK撮り下ろ