シンガー・ソングライターの松任谷由実がパーソナリティーを務め、１５日に放送されるニッポン放送のラジオ番組「松任谷由実のオールナイトニッポンＧＯＬＤ」（金曜・後１０時）に、タレントの上沼恵美子がゲスト出演する。毎月ユーミンが「いま会いたい」ゲストを迎え、トークと音楽を届けている。２人でじっくり話をするのは今回が初めて。同世代ということもあり、互いを「エミリー」、「ユーミン」と呼び合うことになった