◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）馬トクの東西トレセン担当記者が馬券的中のヒントをリレー形式で紹介する企画「Ｇ１トク捜リレー」で、この日は美浦の三戸達也記者が担当。重賞で２着が７回のボンドガール（牝５歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ダイワメジャー）に注目した。上がり１位と２位タイの差し決着となったＮＨＫマイルＣ。Ｂコースに変更でも、今週も差し馬の台頭が怖