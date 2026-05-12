◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１２日・岐阜）巨人の平山功太内野手が「１番・右翼」で出場。３回２死の第２打席で床田からプロ初三塁打を放った。反対方向の右翼に鋭いライナーを放つと、右翼・二俣が照明と重なったとみられ、見失って転倒。白球はフェンスまで転々とする間に平山は俊足を飛ばして三塁まで到達した。２回の守備でダイビングキャッチで戸郷を助けた直後に打撃と足でもみせ、走攻守で岐阜を沸かせた。