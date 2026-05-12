国内女子プロゴルフツアー２勝の木村彩子（コンフェックス）が１２日、自身のインスタグラムを更新し、負傷した左手首の治療に専念するため、当面の間はツアーを欠場することを報告した。木村は「この度、左手首のＴＦＣＣ損傷という診断を受けしばらく試合を休み治療に専念することにしました。私自身、初めての怪我でこの先どうなるか不安ですが、また皆様の前でプレーできる日を楽しみに頑張ります。その日まで待っていただ