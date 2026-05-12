こうちeyeの特集。今回紹介するのは高知のスーパーキッズです。13歳以下のバドミントン日本代表に選ばれた高知市の女の子。その強さの秘訣と素顔に迫ります。高知市のバドミントンクラブ「たまひよじゅにあ」には年中園児から中学2年生まで25人が在籍していて、高知県民体育館などで週3回練習を行っています。この中でいま注目の選手がー小学5年生の藤田実莉さんです。実莉さんは日本バドミントン協会が選出する