元大阪府知事・元大阪市長の弁護士・橋下徹氏が１２日、大阪・カンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）に出演。福島・郡山市の磐越自動車道上り線でマイクロバスが事故を起こし、乗っていた北越高（新潟市）ソフトテニス部の男子生徒１人が死亡、複数人が重傷を負った事故の続報があり、橋下氏は「学校の組織としての責任は重大」と述べた。マイクロバスは有償で運行でき