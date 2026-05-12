5月9日から高知市の高知大丸で開催している「シューイチ全国うまいもの博」。今回紹介するのは「極上！スイーツ」です。■樺山夏帆アナウンサー「シューイチ全国うまいもの博、たくさんの方でにぎわっています。今回はスイーツをご紹介しますよ、それではスイーツ好きのみなさん、ついてきてください！」5月9日から高知大丸で始まった「シューイチ全国うまいもの博」は、日本テレビ系列