お笑いタレントの西川きよしが１２日、東京・文京区のＩＭＭＴＨＥＡＴＥＲで「東京グランド花月」初日公演を行い、終演後に取材に応じた。６年ぶりの出演で「お客さんが温かく迎え入れてくれた」と感謝。この日は、横山やすしさん、坂田利夫さんら旧友の破天荒エピソードをネタで披露した。最近の破天荒な芸人を聞かれると「まずコンプライアンス的に無理だと思う。したら、永遠に（表舞台に）出てこれないと思う」とバッサ