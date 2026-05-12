元ＡＫＢ４８でタレントの篠田麻里子が、イメチェン姿を公開し、反響を呼んでいる。１２日に自身のインスタグラムを更新し、「今週から始まった新しいドラマの役用に、レイヤーショートにしてもらいました動きがある髪型だとふわふわな服着たくなるな」とコメントし、篠田は白のふわふわしたオフショルダートップスにデニムパンツを着用したコーディネートを披露。フォロワーは「可愛くて似合う」「レイヤーショート、素敵