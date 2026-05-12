名古屋と長野を結ぶ特急「しなの」の新型車両、開発中のデザインは？ 【写真を見る】特急｢しなの｣ 新型385系の試験車両公開 グリーン車は3列シート リクライニングは後部座席を圧迫しない｢バックシェル式｣ 5月12日に公開されたのは、JR東海「385系」の試験車両。特急「しなの」として、名古屋と長野の間を走る「383系」の跡継ぎです。 カラーや座り心地にもこだわった座席に 普通車の座席は「自然の心地よさ