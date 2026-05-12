女子ゴルファーの安田祐香が１１日、インスタグラムを更新。サングラスをかけた最新ショットが反響を集めた。安田は「Ｎｅｗｓｕｎｇｌａｓｓｅｓ」と、オークリーの新アイテムを着用。店内で撮影した複数のショットを添え、「素敵ですね」、「めっちゃカッコイイ」、「イケてる！」、「モデルやん」、「美女ゴルファー発見」などの声が寄せられた。安田はツアー２勝を誇り、人気実力を備えたトッププロ。今季はここまで富