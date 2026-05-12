「ヤクルト−阪神」（１２日、神宮球場）１軍に昇格したヤクルトのホセ・オスナ内野手（３３）が「６番・一塁」で先発。二回無死でコンパクトなスイングを見せた。カウント３−１から低めの変化球を強振して鋭い三ゴロに倒れたが、ギリギリまでバットを離さなかった。４月１６日・ＤｅＮＡ戦（神宮）では自身がスイング後にバットが手を離れて、川上審判員の左側頭部に直撃し救急搬送された。川上審判はいまも意識が回復し