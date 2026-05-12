4月18日に東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』で、ABEMAの人気オリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。』のスペシャルステージが行われた。【動画】しゅん＆はるとに“彼女自慢”を聞いてみた「大好き！」オリコンニュースでは、同ステージに出演したしゅん（倉澤俊）とはると（今井暖大）にインタビューを実施。以前インタビューで実施した、ゆま（谷村