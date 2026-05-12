「江戸川６３４杯モーターボート大賞・Ｇ２」（１２日、江戸川）須藤博倫（４８）＝８３期・埼玉・Ａ２＝が６号艇で登場した２日目５Ｒで、２Ｍをうまく旋回して価値ある２着をゲットした。「２Ｍが空いていたのもあるけど、うまく回れましたね。足も悪くないですよ。整備がなじんできたのもあるかもだけど、チルトを０・５にしていろいろな部分がいい感じになった」と手応えを感じていた。「グリップもしているし、初日に