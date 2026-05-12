フジテレビの清水賢治社長は12日、同局で記者会見を行い、一連の問題を受けて昨年は放送見送りとなっていた夏恒例の大型特番『FNS27時間テレビ』の今年の放送について「現時点ではまだ決まっていない」と回答した。【独占密着写真たくさん】随時更新！FNS27時間テレビの様子同番組は1987年にフジテレビ開局30周年特別番組として放送を開始。2017〜19年は収録放送、20年から22年はコロナ禍で放送見送りとなっていたが、23年に4