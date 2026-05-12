5月24日にキルギスでWBA世界フェザー級暫定王座決定戦に臨む同級5位の亀田京之介（27＝MR）が12日、大阪市内で取材に対応。同級4位のルイス・ヌメス（26＝ドミニカ共和国）戦へ向け、自信に満ちた表情で口を開いた。「（試合が決まって）うれしいのはうれしいですけど、欲しいのは正規の世界のベルト。ここをきっちり倒しとかんとなって感じです」4月に同地で予定されていた興行が延期され、相手も、懸かるタイトルも変わっ