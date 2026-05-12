11日、東京都内で日本野球機構（NPB）と12球団によるプロ野球実行委員会が開催された。現在問題となっている危険スイングについて、退場などの処分とすることを決定した。 対象となるのは、打者が途中でバットを投げ出す「危険スイング」で、すっぽ抜けも含まれる。故意・過失は問わず、ほかの選手や審判員などに当たらなかった場合は警告となり、同じ試合で2度危険スイングが行われた場合は退場。バットが他者に当たったり、ス