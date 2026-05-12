KDDIのロゴKDDIは12日、傘下企業2社で発覚した不正取引に絡み、171億円の損失を計上したと発表した。2018年8月から25年12月までの間、2社は広告代理事業で循環取引を続けていた。すでに過去の決算については修正している。手数料として外部に329億円が流出したため、民事訴訟を通じて回収を進めている。最高財務責任者（CFO）をトップとするガバナンス推進本部を新設し、再発防止に努めるとしている。同時に発表した26年3月